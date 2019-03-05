Milyonluk gasp

İstanbul Beyoğlu’nda döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere yola çıkan motosikletli kurye gasp edildi. Laleli’deki döviz bürosundan bankaya para taşıyan motosikletli iki kurye, saat 11.00 sıralarında Refik Saydam Caddesi’nde kaza yaptırılarak gasp edildi. Seyir halindeki motosikletli kuryelere araçlarıyla çarpıp kaza yaptıran gaspçılar, yaralı kuryelere silah doğrultup 300 bin doları (1,6 milyon TL) alarak kayıplara karıştı. Yaralı kuryeler durumu hemen polise ve paranın sahibine bildirdi.

İKİNCİ SOYGUN

Kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatılırken, yaralı kuryeler de hastaneye kaldırıldı. Kuryelerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Parası gasp edilen Iraklı iş adamı Abdülrezzak Araz olay yerine gelerek polislere bilgi verdi. Aynı olayın ikinci kez başlarına geldiğini ifade eden döviz bürosunun sahibi Celal Utku ise “Bunun tesadüf olduğu söylenemez. Bu olayların durması lazım. Şehrin göbeğinde bu ne cesaret, bu ne pervasızlık! Ekiplerin daha titiz çalışması lazım” diye konuştu.