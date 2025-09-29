Minik Uras yaşamak için destek bekliyor

Türkiye’de Spinal Musküler Atrofi (SMA) tanısı konulan bebeklerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu ailelerden biri de Çelik ailesi. İstanbul’da henüz 14 günlükken topuk kanı testinden SMA Tip 1 kas hastalığı teşhisi konulan Uras Çağrı Çelik’in yaşaması için tek umut, yurtdışında uygulanan Zolgensma gen tedavisi. Ancak bu hastalığın tedavisi yurtdışında yapıldığı ve masrafları yaklaşık 1.9 milyon doları bulduğu için Çelik ailesi tüm vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu. Uras Çağrı’nın anne ve babası henüz 2.5 aylık olan Uras Çağrı’nın ilacına en kısa sürede ulaşabilmesi için İstanbul Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı.