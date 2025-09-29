Minik Uras yaşamak için destek bekliyor

Türkiye’de Spinal Musküler Atrofi (SMA) tanısı konulan bebeklerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu ailelerden biri de Çelik ailesi. İstanbul’da henüz 14 günlükken topuk kanı testinden SMA Tip 1 kas hastalığı teşhisi konulan Uras Çağrı Çelik’in yaşaması için tek umut, yurtdışında uygulanan Zolgensma gen tedavisi. Ancak bu hastalığın tedavisi yurtdışında yapıldığı ve masrafları yaklaşık 1.9 milyon doları bulduğu için Çelik ailesi tüm vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu. Uras Çağrı’nın anne ve babası henüz 2.5 aylık olan Uras Çağrı’nın ilacına en kısa sürede ulaşabilmesi için İstanbul Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı.
URAS YAŞASIN
Uras Çağrı için Instagram’dan @ smaurascelik adlı hesap açılırken, destek olmak isteyenler İstanbul Valiliği onaylı hesaplardan yardım edebilirler: TL: TR04 0001 0019 7967 7532 0050 03 USD: TR74 0001 0019 7967 7532 0050 04 EUR: TR47 0001 0019 7967 7532 0050 05 Banka: Ziraat Bankası Alıcı Hesap: Hüseyin Çelik Alıcı notu: SMA hastası Uras Çağrı bebeğe sahip çıkalım, yaşatalım. Faaliyet Sorgu No: 34.2025.3618