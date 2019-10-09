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İSTANBUL

Minnettarım

İstanbul’da yaşayan anne Diğdem Şenol, velayeti kendisinde olan ancak eski eşi tarafından Irak’a kaçırılan oğluna Erbil’de kavuştu. Şenol, “Bu zorlu süreçte bana yardımcı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Erbil Başkonsolosluğuna minnettarım. Kelimelerle anlatılamayacak kadar mutluyum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diğdem Şenol ve Özgür Botan Çapraz
Diğdem Şenol ve Özgür Botan Çapraz

Eski eşi tarafından Irak’a kaçırılan oğlu için 4 aydır mücadele veren anne Diğdem Şenol, Erbil’de kavuştuğu çocuğuyla İstanbul’a döndü. Anne Şenol, İstanbul’da birlikte yaşadığı 10 yaşındaki oğlu Özgür Botan Çapraz’ı, Van’da uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan eski eşi Çağrı Çapraz’ın yanına 12 Haziran’da babaannesiyle gönderdi. Şenol, süre sona erdiğinde bir daha oğluna ve eski eşine ulaşamadı.

ERDOĞAN’IN KATILACAĞI CENAZEYE GİTTİ

Anne Şenol oğlunu bulmak için verdiği mücadeleyi şöyle anlattı: “Fatih Camisinde cenaze namazının olduğunu öğrendim ve oraya ulaştım. Cumhurbaşkanımız gelecek mi gelmeyecek mi pek emin değildim. Mektubumu hazırladım, oğlumun fotoğraflarını bastırdım. Cumhurbaşkanımız geldi ve mektubu ona uzattığımda ilgileneceğini söyledi. ‘Mektubu Adalet Bakanımıza vereceğim.’ dedi. Abdülhamit Gül de cenazedeydi. Mektubu Bakan’a verirken gördüm.”

GÖZÜNÜ KARARTIP IRAK’TA OĞLUNU BULDU

Şenol, İstanbul’a döndüğünde kendisine oğlunun Irak’ta olduğuna dair bir telefon geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu: “Gözümü karartıp Irak’a gittim. Eski eşim beni tehdit ederek oğlumu geri aldı. Irak’tayken Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat beni aradı. ‘Elimden geldiğince yardım edeceğim’ dedi. Daha sonra Erbil Başkonsolosluğundan beni aradılar” dedi.

KORUMA EKİPLERİ BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Diğdem Şenol, 3 Ekim’de oğluna kavuştuğuna işaret ederek, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Nereye gidersem gideyim konsolosluğun koruma ekipleri beni yalnız bırakmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. 4 aydır verdiğim savaşı bir ben biliyorum bir Allah biliyor. 4 aydır gözümde yaş dinmedi. Kelimelerle anlatılamayacak kadar mutluyum” Şenol, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Avukat Nevzat Doğramacı’ya minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

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