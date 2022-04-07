Mısır ile ilişkiler normalleşiyor: Mısır Maslahatgüzarlığı’na büyükelçi seviyesinde atama yapıldı

Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi tamamlandı. 36 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, atamaları yapılan büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ etti.

Büyükelçiler Kararnamesi’nde gözler İsrail ve Mısır’a büyükelçi ataması olup olmayacağındaydı. Her iki ülke de kararnamede yer almadı, beklenen büyükelçi atamaları yapılmadı. Ancak Mısır Maslahatgüzarlığında değişikliğe gidildi. Kahire Maslahatgüzarlığı’na “büyükelçi” seviyesinde atama yapıldı. 2020’de Ankara’ya dönmeden önce 5 yıl süreyle Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır Maslahatgüzarı olarak görev yapacak.

Yavuz Selim Kıran

KIRAN, ZAGREB’E ATANDI

Büyükelçi Atama Kararnamesiyle, 2018 yılından bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçiliği’ne atandı.

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PAKİSTAN’A YENİ BÜYÜKELÇİ

Yaşanan yönetim karmaşasının siyasi gerilime sahne olduğu Pakistan’da da büyükelçi değişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun damadı Mehmet Paçacı, Pakistan’a Türkiye’nin yeni İslamabad Büyükelçisi olarak atandı.

Tuba Nur Sönmez

VİYANA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİNE ELER

Türkiye’nin BM nezdinde Viyana Daimi Temsilciliği’nde Büyükelçi Levent Eler, Belçika/Brüksel Büyükelçiliği’nde ise Bekir Uysal görevlendirildi.

Kuala Lumpur Büyükelçiliği’nde Merve Kavakçı yerine Büyükelçi Emir Salim Yüksel görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez yeni Kuveyt Büyükelçisi oldu.

GÜNDEM Mısır ile normalleşme için ilave adım