Mısır ve Libya ile dostluk grubu teklifi kabul edildi

Türkiye-Mısır ve Türkiye-Libya arasında dostluk grubu kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) AK Parti tarafından 20 Nisan'da başvuruda bulunulmuştu.

Genel Kurul'da oylandı

TBMM ile Mısır ve Libya Temsilciler Meclisleri arasında, Dostluk Grupları kurulmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda dün oylandı ve kabul edildi.

"Temaslar dostluk gruplarıyla sürüyor"

Teklifin verildiği gün konuya ilişkin bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mısır ve Libya ile Dostluk Grubu kurulması önemli. Birçok alanda Parlamentolar arası temas kurulurken, bunların başlangıcı, sürdürülmesi Dostluk Grupları eliyle oluyor. Bugün bu alanda Dostluk Grubu adılı atılmasını memnuniyetle karşılıyorum" demişti.

GÜNDEM AK Parti'den Türkiye-Mısır dostluk grubu için kanun teklifi