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Mısır’dan 12 yıl sonra ilk ziyaret

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi yarın Türkiye’ye geliyor. 12 yıl sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek bu tarihi ziyarette en önemli gündem maddesi Gazze olacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 01:29 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Abdülfettah Es-Sisi
Abdülfettah Es-Sisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında Mısır’ın başkenti Kahire’yi ziyareti ile iki ülke arasında yeni bir sayfa açıldı. Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, 12 yıl sonra Türkiye’ye gelecek cumhurbaşkanı olarak yarın iade-i ziyarette bulunacak.

GÜNDEM GAZZE

İlk kez Türkiye'yi ziyarete gelecek Sisi ile görüşmenin ana gündem maddesinin Gazze'deki katliamlar olması öngörülüyor. Erdoğan ve Sisi görüşmesinde; İsrail’in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. Filistin başta olmak üzere Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülüyor.

TİCARETTE YENİ HEDEF

Sisi’nin Türkiye ziyaretinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı da yapılacak. Konsey toplantısında iki ülke arasında birçok alanda anlaşma imzalanması bekleniyor. Erdoğan ve Sisi görüşmesinde ekonomik ilişkilere ayrı bir parantez açılacağı ifade edilirken bu kapsamda karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin arttırılması da söz konusu. İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedefin 15 milyar dolar olacağı, bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar konuşulacak.



#Mısır
#Sisi
#Gazze
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