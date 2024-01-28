MİT Başkanı İbrahim Kalın Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü

Kritik görüşme Mesud Barzani'nin Erbil'in Pirmam ilçesindeki konutunda düzenlendi.
TERÖR MASADAYDI
İkili görüşmede siyasi durum, bölgedeki son gelişmeler ve terör tehdidi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede ayrıca IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, barış ve istikrarın korunmasına yönelik koordinasyonun önemi vurgulandı.
MESRUR BARZANİ VE ERŞAT SALİHİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
İbrahim Kalın ayrıca IKYB Başbakanı Mesrur Barzani ve Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi ile de görüştü.
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