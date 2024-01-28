MİT Başkanı İbrahim Kalın Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü

Görüşmede ayrıca IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, barış ve istikrarın korunmasına yönelik koordinasyonun önemi vurgulandı.

MESRUR BARZANİ VE ERŞAT SALİHİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

MESRUR BARZANİ VE ERŞAT SALİHİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

İbrahim Kalın ayrıca IKYB Başbakanı Mesrur Barzani ve Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi ile de görüştü.