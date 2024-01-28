|
Gündem

MİT Başkanı İbrahim Kalın Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil şehrinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

19:45 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 19:46 - 28/01/2024 Pazar
AA

Kritik görüşme Mesud Barzani'nin Erbil'in Pirmam ilçesindeki konutunda düzenlendi.

TERÖR MASADAYDI

İkili görüşmede siyasi durum, bölgedeki son gelişmeler ve terör tehdidi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, barış ve istikrarın korunmasına yönelik koordinasyonun önemi vurgulandı.

MESRUR BARZANİ VE ERŞAT SALİHİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

İbrahim Kalın ayrıca IKYB Başbakanı Mesrur Barzani ve Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi ile de görüştü.

Ayrıntılar geliyor...

#İbrahim Kalın
#MİT
#Mesud Barzani
18 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...