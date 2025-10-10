MİT Başkanı Kalın: Gazze'de kırılgan bir ateşkes yapıldı

"Güvenin olmadığı bir ortamda elimizde ne var? Elimizde bir siyasi irade var. 'Bu sorunu çözmek istiyoruz.' diyen bir siyasi irade var. Elimizde bir iyi niyet beyanı var. 'Evet biz bunu yapmak istiyoruz.' diyen bir niyet var. Eğer bu varsa o zaman umut var demektir. Bu üçü üzerine, yani irade, iyi niyet ve umut üzerine güveni inşa edebiliriz. Güven, bir adım sonra güvencelerle teyit altındadır. Güvenceler dediğimiz de bu ateşkesteki ana maddelerdir. Bu güvenceler üzerinden bir ateşkesi inşa edersiniz ve bunun üzerine bir barışı inşa etmek mümkün hale gelir."