MİT Başkanı Kalın: Gazze'de kırılgan bir ateşkes yapıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'deki ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "Ateşkesin uygulanması, bundan sonraki en önemli görevimiz olacaktır." dedi. Kırılgan bir ateşkes yapıldığını vurgulayan Kalın, "Bu ateşkes tabii ki sorunun çözümü değil, daha ilk adım. Sorun, ancak ve ancak Filistin Devleti kurulduğunda, Orta Doğu'da iki devletli çözüm hayata geçirildiği zaman gerçek manada çözüme yakın hale gelmiş olacak" diye konuştu.
İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi"nin açılışındaki konuşmasında, etkinliğin Türkiye'de yapılan ilk uluslararası istihbarat kongresi olduğunu söyledi.
Milli İstihbarat Akademisinin yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğunu, kısa sürede akademik dünyada kendine özgü yer edinmeye başladığını aktaran Kalın, yapılan çalışmalar, hazırlanan raporlar ve çalıştaylarla akademinin, istihbarat disiplininin oluşması ve istihbarat ekosisteminin şekillenmesinde kilit rol oynamaya başladığını anlattı.
Soğuk savaş dönemi sonrası dünyada artık yeni küresel düzen anlayışının had safhaya çıktığını belirten Kalın, Batı merkezli paradigmanın daha fazla sorgulanır hale geldiğini kaydetti.
"Ateşkesin uygulanması, bundan sonraki en önemli görevimiz olacaktır"
İbrahim Kalın, Gazze'de yapılan ateşkese ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
Kalın, Gazze'de akan kanın durması, gözyaşlarının dinmesi için tarihi fırsatın önlerinde bulunduğuna dikkati çekerek, bu fırsatı hayata geçirip kalıcı hale getirmek ve ateşkesi barışa dönüştürebilmek için herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
"Bunun üzerine barışı inşa etmek mümkün hale gelir"
Kalın, yürütülen müzakerelerde de muhataplarına tarafların birbirlerine güvenmediğini ifade ettiğini aktararak, şöyle konuştu:
Türkiye'nin bu süreçte akan kanın durması ve soykırımın sona ermesi için gece gündüz çalıştığını dile getiren Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle Birleşmiş Milletler'den uluslararası toplantılara her alanda en yüksek ifadesini bularak bu konudaki kararlılığı ortaya koyduğunu kaydetti.
Kalın, bu konuyu sadece bölge meselesi olarak değil, küresel barışın da anahtar unsurlarından birisi olarak yakın şekilde takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.
"Rusya-Ukrayna savaşının müzakere, barış yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz"
Sıcak çatışma alanlarından birisi olan Rusya-Ukrayna savaşında da Türkiye olarak bugüne kadar kritik roller üstlendiklerine değinen Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Suriye'nin herkesin yardımına ve desteğine ihtiyacı var"
Suriye'de de Esed rejiminin yıkılmasıyla ülkenin yeni bir aşamaya girdiğini belirten Kalın, toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğin sağlanması, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal bütünlüğün ileri taşınması için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.
Kalın, Suriye yönetimini devralan yeni yönetimin büyük meydan okumalarla ve sınamalarla karşı karşıya bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
Terörsüz Türkiye hedefi
Türkiye'nin Afrika'daki faaliyetlerine ilişkin de konuşan Kalın, Somali'ye birkaç ülke dışında dünyanın sırtını döndüğü dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bölgeye gittiklerini, bugün Somali'nin çok daha iyi bir noktaya geldiğini aktardı.
Kalın, egemenlik ve bağımsızlığın söylemlerle değil, üretilen teknolojiyle, imkan ve kabiliyetle ölçüldüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin savunma sanayi alanında SİHA'larla ve diğer savunma sanayi ürünleriyle artık dünyada adından sıkça bahsedilen bir ülke haline geldiğini dile getirdi.
Türkiye Yüzyılı perspektifinin en önemli ayaklarından birini "Terörsüz Türkiye" hedefinin oluşturduğuna vurgu yapan MİT Başkanı Kalın, şunları kaydetti:
İstihbaratın teknoloji, güvenlik, yapay zeka, ekonomi ve sağlık alanlarındaki yansımaları ele alınacak
Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse ise bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi kapsamında akademisyenlerin çeşitli sunumlar yapacağını söyledi.
Kongrenin amacının sadece bilimsel çıktı üretmek olmadığını belirten Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Açılış konuşmalarının ardından İbrahim Kalın, etkinliğin yapıldığı salondaki hatıra panosuna "İstihbarat doğru ve kıymetli bilgidir" notunu yazdı.
Program daha sonra basına kapalı devam etti.
12 Ekim'e kadar devam edecek kongre, istihbarat alanının disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması ve Türkiye'de istihbarat çalışmalarının akademik zeminde kurumsallaşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
Türkiye ve dünyadan 250 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, 40 farklı oturumda istihbaratın teorik çerçevesinden teknoloji, güvenlik, yapay zeka, ekonomi ve sağlık gibi farklı alanlardaki yansımalarına kadar pek çok konu ele alınacak.