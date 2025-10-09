Bakan Fidan 'Netanyahu'ya güvenilmez' deyip açıkladı: Türkiye ateşkesin uygulanmasında yer alacak

Bakan Fidan'ın katıldığı Paris'teki Gazze konulu toplantı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki ateşkese ilişkin, "Cumhurbaşkanımız muazzam bir çaba gösterdi. Gazze'deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı. Türkiye, ateşkesin uygulanmasında yer alacak. Planın ilk aşamasında mutabık kalındı. Aşamadaki 4 hedefin gerçekleşmesini takip edeceğiz. Ekipler, sorunlara pratik çözüm bulunması için çalışacak." diye konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya güvenilmeyeceğini söyleyen Bakan Fidan, "İsrail’in savaşı tekrar dayatma gibi bir durumu olabilir, buna karşı uluslararası toplum şu anda teyakkuzda." dedi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Gazze konulu toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.
Gazze'de Türkiye'nin Görev Gücü içinde yer almasıyla ilgili,
"Kolaylayıcı rol bakımından Mısır, Türkiye ve Katar'dan oluşan bir ekip yer alacak."
diyen Bakan Fidan,
"Her iki taraf, Filistin ve İsrail tarafıyla konuları görüşecek. Anlaşmanın ilgili maddelerinin uygulamasında kendine düşen görevleri yapacak. Hemen önceden tanımlanan görevlendirme yok. Anlaşma hayata geçtikçe sorunlar ortaya çıkacak. Bu sorunlara pratik cevaplar bulunması için bu ekip zamanı geldikçe devreye girecek."
açıklamasında bulundu.
Gündem
09 Ekim, Perşembe
"İsrail tekrar savaşı dayatabilir"
Netanyahu'ya güvenilemeyeceğini vurgulayan Bakan Fidan,
"İsrail’in savaşı tekrar dayatma gibi bir durumu olabilir, buna karşı uluslararası toplum şu anda teyakkuzda.
Bazı sorunların çıkacağını öngörüyoruz ama bu bizi karamsarlığa itmez"
dedi.
