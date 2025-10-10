İsrail kabinesi, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabine üyeleriyle saatler süren toplantısının ardından, İsrail hükümeti Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı.
Ayrıntılar Geliyor...
