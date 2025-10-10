Yeni Şafak
İsrail ateşkesi onayladı

İsrail ateşkesi onayladı

10/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
İsrail kabinesi, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabine üyeleriyle saatler süren toplantısının ardından, İsrail hükümeti Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
