MİT Başkanı Kalın Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

14:1017/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
AA
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara.
Suriye'de bulunan Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek.

Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.




#Şam
#MİT
#İbrahim Kalın
