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MİT operasyonunu duyan Dağlıca şehidinin ailesi: Bize bayram yaşattınız

Terör örgütü PKK/KCK’nın Dağlıca saldırısının planlayıcısı Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın’ın MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini öğrenen Şehit Piyade Er Abdurrahman Doğan’ın ailesi, "Bize bayram yaşattınız" dedi.

16:52 . 2/10/2023 Pazartesi
IHA
Saldırıda şehit düşen Piyade Er Abdurrahman Doğan’ın Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş (Heştran) köyündeki annesi Fatma Doğan ve babası Remzi Doğan’a, MİT’in gerçekleştirdiği operasyon sonucunda oğullarının intikamının alındığı haberini gazeteciler verdi.

Saldırıda şehit düşen Piyade Er Abdurrahman Doğan’ın Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş (Heştran) köyündeki annesi Fatma Doğan ve babası Remzi Doğan’a, MİT’in gerçekleştirdiği operasyon sonucunda oğullarının intikamının alındığı haberini gazeteciler verdi.

2007 yılında terör örgütü PKK/KCK, Hakkari Dağlıca’daki Komando Taburuna ağır silahlarla saldırı gerçekleştirmiş, 12 asker şehit düşmüş, 16 asker ise yaralanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı, bu hain saldırının planlayıcısı PKK/YPG sözde Suriye Asayiş Genel Sorumlusu Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın’ı Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Saldırıda şehit düşen Piyade Er Abdurrahman Doğan’ın Adıyaman merkeze bağlı Çemberlitaş (Heştran) köyündeki annesi Fatma Doğan ve babası Remzi Doğan’a, MİT’in gerçekleştirdiği operasyon sonucunda oğullarının intikamının alındığı haberini gazeteciler verdi.

Haberi duyan baba Remzi Doğan, “Bize bayram yaşattınız Allah razı olsun. O mikrobun geberdiğini, öldürüldüğünü duyduk çok şükür. Allah, devletimize güç kuvvet versin. Allah razı olsun. İntikamı alındı, biz bu acıyı gördük, Türkiye bir daha bu acıları görmesin. Asker olsun, polis olsun bu acıyı yaşamasın. Bu saldırıyı planlayan kişinin öldürülmesine çok sevindik” dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Fatma Doğan ise "İnşallah o köpekler bitecek. Bizim ciğerimiz yandı kimsenin ciğeri yanmasın. 16 yıldır neler çekiyoruz, Allah biliyor. O köpekler bitsin ki kimsenin ciğeri yanmasın” diye konuştu.
#Dağlıca
#PKK
#MİT
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