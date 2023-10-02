MİT operasyonunu duyan Dağlıca şehidinin ailesi: Bize bayram yaşattınız

Haberi duyan baba Remzi Doğan, “Bize bayram yaşattınız Allah razı olsun. O mikrobun geberdiğini, öldürüldüğünü duyduk çok şükür. Allah, devletimize güç kuvvet versin. Allah razı olsun. İntikamı alındı, biz bu acıyı gördük, Türkiye bir daha bu acıları görmesin. Asker olsun, polis olsun bu acıyı yaşamasın. Bu saldırıyı planlayan kişinin öldürülmesine çok sevindik” dedi.