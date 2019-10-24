MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Gara'da kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK'nın bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesi hızla sürerken, örgütün sözde üst düzey sorumluları da "nokta atışlarla" etkisiz hale getiriliyor.

Bir süre önce MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Gülçiya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.

Gara'da etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristler.

GÜNDEM Kandil'e nokta atışı: Operasyonda kırmızı kategorideki terörist hedef alındı

MİT'in elde ettiği anlık istihbaratın TSK ile paylaşılması sonucu harekete geçen F-16'lar, teröristleri nokta atışı ile tam isabetle vurdu.

GÜNDEM Kırmızı kategorideki terörist Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranıyorlardı