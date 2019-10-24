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ANKARA

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Gara'da kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Gara'da kırmızı kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) koordineli çalışmasıyla düzenlenen hava harekatında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Gülçiya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK'nın bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesi hızla sürerken, örgütün sözde üst düzey sorumluları da "nokta atışlarla" etkisiz hale getiriliyor.

Bir süre önce MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Gülçiya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.

Gara'da etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristler.

Kandil'e nokta atışı: Operasyonda kırmızı kategorideki terörist hedef alındı
GÜNDEM
Kandil'e nokta atışı: Operasyonda kırmızı kategorideki terörist hedef alındı
  • MİT'in elde ettiği anlık istihbaratın TSK ile paylaşılması sonucu harekete geçen F-16'lar, teröristleri nokta atışı ile tam isabetle vurdu.

Kırmızı kategorideki terörist Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Kırmızı kategorideki terörist Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranıyorlardı

  • Operasyonla etkisiz hale getirilen "YJA-STAR" sözde askeri konsey ve PKK/PAJK konsey üyesi Servet Aydın'ın kırmızı kategoride arandığı, 2000'li yıllarda Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve Diyarbakır şehir merkezi ile kırsal alanında gerçekleştirilen birçok eylemin de azmettiricisi olduğu belirlendi.
  • Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen Söylemez Yaşar da kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunuyordu. Geçmiş dönemde sözde Gare alanı YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yaşar'ın, örgütün sözde Irak Gare alanı yürütme konsey üyesi olduğu öğrenildi.
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