Gündem MiTe sızdı ama casus değilmiş
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

MiT’e sızdı ama casus değilmiş!

FETÖ üyeliğinden ceza alıp “casusluk”tan beraat eden MİT personeli İdris Karagöz hakkındaki kararın gerekçesi de tartışmaya yol açacak. Mahkeme gerekçede, “Hangi nitelikteki gizli bilgileri, ne şekilde ve nereden temin ettiği hususunda delil elde edilemedi” dedi. MİT’te 23 yıl çalışan Karagöz 2010-2011’de MİT Başkanı Hakan Fidan’ın özel kalem müdürlüğünü yaptı. Karagöz’ün mahrem imam ile 392 görüşme yaptığı tespit edildi. FETÖ’nün casusluk örgütü olduğu da biliniyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Milli İstihbarat Teşkilatı
Milli İstihbarat Teşkilatı

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın 2010 Aralık ve 2011 Eylül tarihleri arasında özel kalem müdürlüğünü yapan, ‘şube müdürü’ olarak kritik görevlerde bulunan İdris Karagöz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Karagöz hakkında, “Darbeye teşebbüs, casusluk ve örgüt üyesi olmak” suçlarından dava açıldı. Yargılamayı yapan Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Temmuz’da FETÖ üyeliği ve darbeye teşebbüsten 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdiği sanığın casusluktan ise beraatını kararlaştırdı.

23 YIL MİT’TE GÖREV YAPTI

Mahkemenin yaklaşık 23 yıl MİT’te görev yapan ve özel kalem müdürlüğüne kadar yükselen sanığı casusluk suçundan beraat ettirmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Mahkemenin “casusluk” suçundan verdiği beraat kararını ilginç gerekçelere dayandırması dikkat çekti. Sanığın casus örgüt FETÖ’nün ideolojisini, amaçlarını ve faaliyetlerini benimsediğini kabul eden mahkemenin gerekçeli kararında Karagöz’ün, “hangi nitelikteki gizli bilgileri, ne şekilde ve nereden temin ettiği hususunda delil elde edilemediği” vurgulandı.

MİT’Çİ DİYE CASUSLUK DENEMEZMİŞ

Ayrıca sanığın, sadece MİT mensubu olmasından dolayı “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme” suçunu işlediğinin ifade edilemeyeceği savunuldu: “Siyasal casusluk suçunu işlediğinden bahisle dava açılmış ise de sanığın bu suçtan cezalandırılabilmesi için her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sonuç olarak sanığın bu suçu işlediği hususunda herhangi bir delilin dosyada bulunmadığı anlaşılmıştır.”

REKLAM

392 görüşme

Sanık İdris Karagöz, görevi gereği en mahrem bilgilere ulaşabileceği bir dönemde kullandığı “patates hat” ile örgüt içindeki mahrem imamıyla 392 görüşme gerçekleştirdi. Operasyonel hat kullandığı ve bu hat ile mahrem imam Atila Öztürk’ün kullandığı hat arasında birçok görüşme gerçekleştirdiği tespit edilen Karagöz’ün, bu husus göz önüne alındığında FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olduğu belirtildi. Üzerine atılı siyasal casusluk suçunu işlediğinin anlaşıldığı vurgulanan mütalaada, sanık İdris Karagöz ile eşi Hafife Karagöz’ün FETÖ’nün sorularını çaldığı KPSS soruşturmasının şüphelileri arasında yer aldığı de belirtiliyordu.

  • Kimliğini Gülen’e öptürmüş
  • Kararın gerekçesinde, sanığı deşifre eden S.F.’nin beyanları yer aldı. 15 Temmuz’dan 11 gün sonra Çayyolu’nda Günay Coşkun ve İdris Karagöz’le buluştuklarını söyleyen S.F., her iki ismin de teşkilata girdikleri dönem Fetullah Gülen’in yanına gidip MİT kimlik kartlarını arz ettiklerini anlattıklarını söyledi. S.F., “Fetullah Gülen’in kimlik kartlarını öpüp başına koyup kendilerine iade ettiğini söylediler” dedi. S.F., 2016 Haziran ayında dairedeki personelle ilgili yürütülen idari soruşturmaya ilişkin Coşkun’un, “Bu noktadan sonra burada yapacağımız en büyük hizmet rapor filan çıkartmak değil, soruşturma safhasını zayiatsız atlatabilmektir” dediğini de aktardı.

Ödül gibi cezalar
GÜNDEM
Ödül gibi cezalar
TSKda atama kararları

TSK'da atama kararları

​Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 127 general ve amiralin atamaları yapıldı.
PKKya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Mardin ve Şırnak'ta devam eden terör operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Birinci aşama tamam

Birinci aşama tamam

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD'li mevkidaşı ile Güvenli Bölge'yi görüştü.
Erdoğan ile Putin buluşacak

Erdoğan ile Putin buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin TSK konvoyuna yapılan saldırıyı görüşecek.
Selden<br>kötüsü geliyor

Selden
kötüsü geliyor

Uzmanlara göre kar bazı şehirleri esir alabilir!
Dünya yıldızı <br>Trabzonspor'da

Dünya yıldızı
Trabzonspor'da

15 milyon euroluk futbolcu formayı giydi.

Memurun gözü bu haberde

Memurun gözü bu haberde

Bakan Selçuk: Nihai kararı hakem kurulu verecek.
Şırnak'tan acı haber

Şırnak'tan acı haber

Silopi'de 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Linç etmişlerdi<br>kahraman çıktı!

Linç etmişlerdi
kahraman çıktı!

​İzmir'deki yangını söndürürken başına gelenleri anlattı
PKK yerine<br>MLKP'yi kullanacaklar

PKK yerine
MLKP'yi kullanacaklar

Emekli İstihbarat Başkanı Pekin'den 'bombalar patlayabilir' uyarısı.
Rekabet Kurulu<br>soruşturacak

Rekabet Kurulu
soruşturacak

Eczanelerin alım koşullarıyla ilgili inceleme.
En iyi balı seçip gitti

En iyi balı seçip gitti

​Trabzonlu mühendis en iyi balı tesisine dadanan ayıya seçtirdi.
Son anda kurtuldular

Son anda kurtuldular

İstanbul'da aşırı yağışlar Ataşehir'de su baskınına neden oldu.
125 bin asker konuşlandırdı

125 bin asker konuşlandırdı

​Hindistan, Cammu Keşmir'e takviye güç gönderdi.
Kamil Koç satılıyor

Kamil Koç satılıyor

​Şirketin devri için Rekabet Kurumu'na başvuruldu.
HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı

​Kadıköy'de yasa dışı kayyum protestosunda tepki gösteren vatandaşı bıçaklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.