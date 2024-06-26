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MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

10:02 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:13 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
Kırmızı bültenle aranan 'Orhan Bingöl' kod adlı Ali Dinçer Suriye'de etkisiz hale getirildi.
Kırmızı bültenle aranan 'Orhan Bingöl' kod adlı Ali Dinçer Suriye'de etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...



#MİT
#Ali Dinçer
#Suriye
14 dakika önce
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