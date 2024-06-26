MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT katil ve soykırımcı İsrail gizli servisi MOSSAD’a Türkiye’de göz açtırmamış birden fazla operasyon ile MOSSAD ajanlarını alınan istihbarat ile eylem öncesinde deşifre ederek tutuklanmalarını sağlamıştı. MİT bu kez de MOSSAD’ın Avrupa hücresini oluşturan Almanya başta olmak üzere, Türkiye, Gürcistan ve Lübnan ayaklarını deşifre ederek çökertti. MİT bu başarılı çalışmaları ile tabiri caizse İsrail’in bir gözünü kör etti benzetmesi ile MOSSAD’ın istihbarat ve eylem gücünü de ciddi anlamda kırmıştı.