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POLİTİKA

MİT'ten listeye bir çizik daha: PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Tel Amir eyaleti sözde tugay sorumlusu 'Kemal Pir' kod adlı PKK/YPG'li terörist İbrahim Mohammad Nasır'ı nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

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MİTten listeye bir çizik daha: PKK/YPGnin sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi
'Kemal Pir' kod adlı terörist İbrahim Mohammad Nasır

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör elebaşlarına yönelik nokta operasyonları devam ediyor.

Son olarak terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Amir eyaleti sözde tugay sorumlusu 'Kemal Pir' kod adlı terörist İbrahim Mohammad Nasır, Suriye'de düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Sızma girişimlerini organize ediyordu

Öldürülen teröristin bölge halkından olduğu ve Barış Pınarı Harekatı bölgesini iyi bilmesinden dolayı sızma girişimlerinde etkin rol oynadığı belirtildi.

Kendisine bağlı teröristlerle doğrudan sabotaj eylemlerine katılan Nasır, MİT tarafından hedef listesine alınmıştı. Adım adım takip edilen Nasır, Suriye'de düzenlenen nokta operasyon ile öldürüldü.

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