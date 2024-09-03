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MİT’ten MOSSAD’a operasyon! Türkiye’deki para ağını yöneten Kosovalı tutuklandı: Drone çekimi, Filistinli siyasilere psikolojik harekât ve Suriye’den bilgi topluyorlardı

İsrail İstihbaratı MOSSAD’ın, Türkiye’deki saha elemanlarının para trafiğini sağlayan Kosovalı Liridon Rexhepi Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları sonucunda İstanbul’da yakalandı. Rexhepi, 25 Ağustos günü İstanbul’a iniş yaptığı andan itibaren MİT tarafından adım adım izlendi ve faaliyetleri kayıt altına alındı. Rexhepi’nin ödemelerini yaptığı MOSSAD’ın saha elemanlarının Türkiye’de drone çekimleri yaptıkları, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekât faaliyetleri yürüttükleri ve Suriye sahasına yönelik bilgileri derledikleri belirlendi. Rexhepi’nin, MOSSAD’ın Türkiye’deki saha elemanlarına ödenen paraları başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı, Western Union üzerinden transfer ettiği ve Suriye’deki haber kaynaklarının ödemelerinin ise kripto para ile yaptığı tespit edildi.

Seda Ekinci
09:00 - 3/09/2024 вторник
Güncelleme: 10:52 - 3/09/2024 вторник
Yeni Şafak
İsrail İstihbaratı’nın Türkiye’deki para ağını yöneten Liridon Rexhepi’nin Kosova vatandaşı olduğu belirlendi.
İsrail İstihbaratı’nın Türkiye’deki para ağını yöneten Liridon Rexhepi’nin Kosova vatandaşı olduğu belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi’nin para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi tutuklandı.



Bir hafta boyunca adım adım izlendi

Liridon Rexhepi, 25 Ağustos 2024’te Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlandı, faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile koordine kuruldu. Rexhepi, 30 Ağustos’ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Liridon Rexhepi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Üç koldan MOSSAD’a çalışıyorlardı

MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Rexhepi’nin ödeme yaptığı saha elemanlarının İsrail’e ne tür bilgiler sağladığı da ortaya çıkarıldı. Türkiye’deki saha elemanlarının İsrail İstihbarat Servisi’nin talimatı ile drone çekimleri yaptıkları, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekât faaliyeti yürüttükleri ve Türkiye’deki elemanları üzerinden Suriye sahasından bilgi derlediklerinin bilgisine ulaşıldı.


Ödemeler Amerikan şirketi üzerinden

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları sonucunda Liridon Rexhepi’nin mali hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı. Rexhepi’nin Türkiye’deki saha elemanlarının ödemelerini, Amerika merkezli uluslararası para transferi şirketi Western Union üzerinden yaptığı ve bu yöntemle çok sayıda işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere Rexhepi’nin tüm hareketleri takip altına alındı.


Paranın kaynağı Kosova ve Doğu Avrupa ülkeleri

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonlar sonucu MOSSAD’ın Türkiye’deki saha elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi.


Suriye'deki ajanlara kripto para

Türkiye’deki saha elemanlarının, MOSSAD’dan aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıkları ortaya çıktı. Yapılan para takibi sonucunda Türkiye’deki saha elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ile Suriye’deki alt kaynaklarına aktardığı belirlendi. Türkiye’deki saha elemanlarının Suriye’deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da tespit edildi.



#MİT
#Liridon Rexhepi
#MOSSAD
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