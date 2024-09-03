MİT’ten MOSSAD’a operasyon! Türkiye’deki para ağını yöneten Kosovalı tutuklandı: Drone çekimi, Filistinli siyasilere psikolojik harekât ve Suriye’den bilgi topluyorlardı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi’nin para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi tutuklandı.









Bir hafta boyunca adım adım izlendi

Liridon Rexhepi, 25 Ağustos 2024’te Türkiye’ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlandı, faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü ile koordine kuruldu. Rexhepi, 30 Ağustos’ta İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Liridon Rexhepi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Üç koldan MOSSAD’a çalışıyorlardı

MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Rexhepi’nin ödeme yaptığı saha elemanlarının İsrail’e ne tür bilgiler sağladığı da ortaya çıkarıldı. Türkiye’deki saha elemanlarının İsrail İstihbarat Servisi’nin talimatı ile drone çekimleri yaptıkları, Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekât faaliyeti yürüttükleri ve Türkiye’deki elemanları üzerinden Suriye sahasından bilgi derlediklerinin bilgisine ulaşıldı.





Ödemeler Amerikan şirketi üzerinden

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları sonucunda Liridon Rexhepi’nin mali hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı. Rexhepi’nin Türkiye’deki saha elemanlarının ödemelerini, Amerika merkezli uluslararası para transferi şirketi Western Union üzerinden yaptığı ve bu yöntemle çok sayıda işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere Rexhepi’nin tüm hareketleri takip altına alındı.





Paranın kaynağı Kosova ve Doğu Avrupa ülkeleri

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonlar sonucu MOSSAD’ın Türkiye’deki saha elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi.





Suriye'deki ajanlara kripto para

Türkiye’deki saha elemanlarının, MOSSAD’dan aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıkları ortaya çıktı. Yapılan para takibi sonucunda Türkiye’deki saha elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ile Suriye’deki alt kaynaklarına aktardığı belirlendi. Türkiye’deki saha elemanlarının Suriye’deki kaynaklarına kripto para yöntemi ile ödeme yaptığı da tespit edildi.







