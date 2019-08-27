MİT’ten nokta atışı

FETÖ’nün mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden Reşat Nazmi Oral, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen ortak operasyonla Ankara’da yakalandı. Terör örgütü FETÖ’nün mahrem yapılanması içerisindeki unsurların deşifre edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatınca ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Reşat Nazmi Oral’ın örgütün mahrem yapılanması içerisinde önemli görevlerde bulunduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Oral, TEM ekiplerince 29 Temmuz’da düzenlenen operasyonda Batıkent’te yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Ağustos’ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan Oral, cezaevine konuldu.

Terör örgütünde, TSK bünyesine sızan mahrem yapılanma da dahil olmak üzere, sözde “eğitim danışmanı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2. Ordu imamı ve avukat yapılanması imamı” olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Usame-Metin” kod adlı Reşat Nazmi Oral’ın, örgüte 1983’te katıldığı belirlendi.

KOD ADI GÜLEN’DEN

Terör örgütü içerisindeki kod isminin bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği öğrenilen Oral’ın, üst düzey yönetici olarak mahrem imamlığını yaptığı, TSK’ye sızan örgüt mensuplarından 31 üst düzey subaydan 12’sinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde etkin rol oynadığı tespit edildi.

100 KİŞİYİ ELE VERDİ

Oral’ın Emniyetteki sorgusunda, terör örgütündeki 35 yıllık faaliyetlerini, bu faaliyetlerin 19 yılının mahrem hizmetlerde geçtiğini anlattığı ve 100’den fazla örgüt yöneticisi ve üyesiyle olan bağlantıları hakkında bilgi aktardığı öğrenildi.

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FBI deşifre etti

Oral, elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmek için 2005, 2009 ve 2011’de ABD’ye gittiğini, tüm masrafların örgüt tarafından karşılandığını anlattı. Oral, 2014 yılı başında Osman Hilmi Özdil’in ABD’ye girişi sırasında FBI tarafından yapılan üst aranmasında üzerinden çıkan eşyalar içerisinde kedisine ait kartvizitin bulunduğunu, bu hususun Türkiye’nin gündemine gelmesi üzerine 2. Ordu imamlığını devrettiğini anlattı. Haziran 2014’te Ankara’ya geldiğini söyleyen Oral, Emir kod adlı avukatlar imamı ile tanıştırıldığını ve o andan itibaren avukat yapılanması içerisinde yönetici olduğunu belirtti. 1994’te Altunizade’deki FEM dershanesinde buluştuğu FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden Cevdet Türkyolu’nun kendisini elebaşının yanına götürdüğünü söyleyen Oral, “Fetullah Gülen burada bulunan askeri öğrencilere ‘nasılsınız, dersleriniz nasıl, namaz kılıyor musunuz, sıkıntınız var mı?’ gibi sorular sorarak başladığı bir konuşma yaptı” dedi.

Toplantıları Kozanlı yönetmiş

Osman Hilmi Özdil

Soruşturma dosyasında, Diyarbakır'da mahrem yapı bölge temsilcileriyle iki ayda bir toplantıların yapıldığı bilgisi yer aldı. Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in başkanlığını yaptığı bu toplantılara, emniyet bölge mahrem imamı, hava kuvvetleri bölge mahrem imamı, jandarma bölge mahrem imamı, adliye bölge mahrem imamı ve mülkiye bölge mahrem imamının katıldığı belirtildi. Söz konusu toplantılarda, örgüt yönetimi tarafından alınan kararların bölge yapılanmalarına aktarıldığı ve bölgelerin durumlarının ele alındığı vurgulandı.