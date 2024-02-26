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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'li "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma, Türkiye'ye sızma girişimindeyken, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı istihbaratla yakalandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:06 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:35 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist yakalandı.
Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan Cudi kod adlı Hüda El Tuma Barış adlı terörist MİT tarafından yakalandı.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde sözde kadroda yer alan "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma'nın, Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.


PKK'lı kadın terörist Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri polisi tarafından yakalanarak Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askeri cezaevine gönderildi.


Cudi kod adlı Hüda El Tuma

PKK/KCK-PYD/YPG’ye 2019 yılında katıldı. Haseke, Aynularab, Şeddadi'de eğitimler alan kadın teröristin, Barış Pınarı Harekatı alanında örgütsel faaliyetlerde yer aldığı belirtildi.




#MİT
#PKK
#terör operasyonu
2 saat önce
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