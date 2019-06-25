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İSTANBUL

MİT silahlı insansız hava aracı TB2 aldı

MİT'ten yeni hamle: Bayraktar TB2 envantere girdi

Son yıllarda yurt içinde Emniyet ve Jandarma ile ortaklaşa düzenlediği operasyonların yanı sıra özellikle yurt dışındaki nokta operasyonlarda sağladığı başarıyla da dikkatleri üzerine çeken Milli İstihbarat Teşkilatı, envanterine yeni bir silah daha aldı. Silahlı İnsansız Hava Aracı TB2 Bayraktar, bundan sonra MİT için gözetlemekle kalmayacak, teşkilata önemli bir vuruş gücü de sağlamış olacak.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
TB2 Bayraktar, MİT için de hizmet verecek.
TB2 Bayraktar, MİT için de hizmet verecek.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısının en önemli tici güçlerinden biri olan insansız hava araçlarının geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla 100 bin uçuş saatini geride bıraktığı vurgulanmıştı.

Sadece TSK tarafından değil, Jandarma ve Emniyet tarafından da oldukça etkin kullanılan SİHA'ların yeni adresi Milli İstihbarat Teşkilatı oldu.

MİT'in havada gözü olacak

Sahip olduğu teknik imkanlar ve sergilediği performansla rakiplerine adeta parmak ısırtan TB2'lerin MİT'in hizmetine de girdiğine ilişkin bilgi, Baykar Makina'nın yayınladığı bilgi notunda yer aldı.

Baykar tarafından yayımlanan bilgi notunda MİT kısmı da ilk kez yer aldı.

Toplam 100 bin uçuş saatini geride bırakan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yurt içindeki operasyonlar kadar özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyinde de aktif olarak kullanıldığı biliniyor.

ANKA'yı da kullanıyorlar

Cumhurbaşkanlığı'na bağlandıktan sonra yurt dışı operasyonlarına ağırlık veren MİT'in envanterinde farklı uçar unsurlar bulunuyor.

Bunların başında çeşitli tipte özel jetler, helikopter ve uçakların yanı sıra İHA ve SİHA'lar da yer alıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, envanterindeki ANKA-I'dan da oldukça etkin bir şekilde faydalanıyor.

  • ANKA-S modeliyle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren İHA'nın ANKA-I isimli bir modeli üretilmiş ve Milli İstihbarat Teşkilatına teslim edilmişti.

Bugün itibariyle Türk güvenlik birimlerinde 86, Katar ve Ukrayna’da ise 6’şer adet TB2 SİHA kullanımda.

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Bayraktar TB2, şu ana kadar katıldığı operasyonlarda doğrudan veya dolaylı olarakbinlerce bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesi sağladı.

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