Gündem MİTten yeni paket
POLİTİKA

MİT'ten yeni paket

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik son dönemde başarılı operasyonlara imza atan MİT, bu kez de Malezya’da kritik bir ismi yakaladı. Malezya imamı Arif Komiş, MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye’ye getirildi. Operasyon, Türkiye ile Malezya arasında yürütülen iade trafiği kapsamında önceki gün başkent Kuala Lumpur’da düzenlendi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Arif Komiş
Arif Komiş

Yurt dışındaki FETÖ yapılanmasına yönelik son dönemde başarılı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bu kez de Malezya’da kritik bir ismi yakaladı. MİT, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada, Malezya sorumlusu olduğu tespit edilen ve hakkında arama ve yakalama kararı bulunan Arif Komiş için düğmeye bastı. Malezya arasında yürütülen iade trafiği kapsamında önceki gün başkent Kuala Lumpur’da ortak bir operasyon düzenlendi. Malezya güvenlik birimleri ve MİT mensuplarınca yakalanıp uçakla Türkiye’ye getirilen Komiş, terör bürosunca sorgulanacak.

FETÖ PANİKTE

Geçmiş dönemlerde farklı ülkelerde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, Malezya’daki FETÖ ile bağlantılı Hibiskus International School’da (uluslararası hibiskus okulları) yönetici olan Arif Komiş’in MİT operasyonuyla yakalanması örgütü panikletti.

KARA PROPAGANDA

  • Komiş’in yakalandığı bilgisini alan örgüt, önceki günden itibaren kara propagandaya başladı. Komiş henüz Türkiye’ye getirilmeden bazı FETÖ siteleri “Komiş ailesi kaçırıldı” algısını yaymaya başladı. Söz konusu sitelerde yer alan haberlerde, Komiş ailesinin 12 Haziran 2019’da BM Yüksek Komiserliği’ne başvurduğu, ailenin gözaltına alınmasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu iddia edildi.

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