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MKYK'da büyük değişim bekleniyor

MKYK'da büyük değişim bekleniyor

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0018/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

AK Parti pazar günü toplanacak 8’inci Olağan Kongre için son rötuşları yaparken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yeni parti vitrinini belirlemek için kampa girdi.

23 Şubat’ta gerçekleştirilecek kongre öncesi Erdoğan, mesaisinin büyük bölümünü yeni parti yönetiminin şekillendirilmesine ayırıyor. Ekim 2023’te gerçekleştirilen olağanüstü kongrede 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin 49’u değişmişti. Parti kulislerinden alınan bilgilere göre, bu kez de mevcut MKYK üyelerinin en az yüzde 60’ının değişmesi bekleniyor. 31 Mart 2024 seçim sonuçları göz önünde bulundurularak yönetimde önemli değişikliğe gidilecek. Yeni MKYK belirlenirken demografik yapıya önem verilecek. İl ve bölge dengesi, kadın ve genç oranı, meslek gibi kriterler belirleyici olacak.



#AK Parti
#Siyaset
#MKYK

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