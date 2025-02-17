AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Gayrimeşru yönteme başvuruyorlar

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin ortaya koyduğu siyasetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri olmadığını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendi içinde yaşadığı krizler üzerinden hükümeti hedef alan CHP'ye sert sözlerle tepki gösterdi. Aday krizi yaşayan CHP'nin hizipçi siyasetle hareket ettiğini ifade eden Çelik, "Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrimeşru yönteme başvurduğunu görüyoruz." dedi. Bunların siyaset üretme değil siyasetsizlik biçimleri olduğunu ifade eden Çelik, "Bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, "
CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir.
" dedi.
Çelik, X hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak
CHP
'ye sert sözlerle tepki gösterdi.
Paylaşımında CHP'de yaşanan adaylık krizine ilişkin '
farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında sertleşen bir yarış olduğunu
' ifade eden Çelik, bunun yine CHP'yi ilgilendireceğini söyledi.
"CHP gayrimeşru yönteme başvuruyor"
"CHP gayrimeşru yönteme başvuruyor"
Söz konusu yarışın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,
AK Parti
ve
Cumhur İttifakı
'nı hedef alarak sürdürmenin beyhude bir gayret olduğunu vurgulayan Çelik, "
Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrimeşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.
" dedi.
"Siyasetsizleştirme tarihinin parçası"
"Siyasetsizleştirme tarihinin parçası"
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi
Türkiye Yüzyılı
hedeflerine taşırken imza attığı siyasetin dünya siyaset sahnesindeki önemli liderlere ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, "
CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir.
" ifadelerini kullandı.
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