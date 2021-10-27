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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mobilyada güç birliği

Türk mobilya sektörünün güçlü markaları ihracatı artıracak stratejik önemde bir platform kurdu. 7 firma, küreseldeki zorlu rekabette avantaj sağlamak ve pazar payını artırmak için birlikte hareket edecek.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Mobilyada güç birliği
Türk mobilya sektörünün güçlü markalarından Adore, Çilek, Doğtaş Kelebek, Gündoğdu, İşbir, Kilim ve Nurus, 305 yıllık tecrübelerini “F-TR Furniture Partners” çatısı altında birleştirdi.

Türk mobilya sektörünün dünya ticaretinden aldığı payı artırmayı için, iç pazarda rekabet halinde olan Adore, Çilek, Doğtaş Kelebek, Gündoğdu, İşbir, Kilim ve Nurus firmaları yurt dışı pazarlarda güç birliğine yöneldi. Sektör firmaları 305 yıllık tecrübelerini “F-TR Furniture Partners” çatısı altında birleştirdi. Bu stratejik adımla ihracatı artırmak hedefleniyor.

Muzaffer Çilek
Muzaffer Çilek

İHRACATIMIZI ARTIRACAK HAMLE

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, F-TR Furniture Partners’ın Türkiye’de ihracatçı sektörlere örnek teşkil edecek bir yapı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin temel gündemi artık kesinlikle ihracat. İhracatla sınırlı giderleri düşürüp ciddi engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor” dedi.

YATIRIMI DESTEKLEYECEK

Yurdakul, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin temel gündemi artık kesinlikle ihracat. İhracatla sınırlı giderleri düşürüp ciddi engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. F-TR Furniture Partners’ın oluşum süreci yerli bir danışmanlık firmasının eşliğinde yürütülen bir çalışmayla mümkün oldu. Bu vesileyle bilmeye ve anlamaya özel bir anlam atfetmiş oluyoruz, bu bileşenlerin tamamı burada oluşturuldu. Önümüzdeki süreçte elimden gelen katkıyı vereceğim. F-TR Furniture Partners’ın yatırım, ihracat ve üretim adına da katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

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YERLİ FİRMALARA DANIŞMANLIK HİZMETİ

TİF-TR Furniture Partners Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek ise, “Özellikle dünyanın büyük ölçekli mobilya ithalatçıları olan Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi zorlukları çok olan ülkelerde AR-GE çalışmaları, tüketici alışkanlıklarını anlamanın yanı sıra olması gereken ürün ve ambalaj standartlarını yakalama çalışmalarını yapacağız. Ortaklarımıza ve diğer Türk firmalarına danışmanlık vereceğiz” şeklinde konuştu.

Sektörlere örnek bir yapı kurduk

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, Türkiye’nin ihracattaki 300 milyar dolarlık hedefinin erkene çekilebileceğini anımsatarak, “Merkez Bankası bir faiz indirim yaptı, kurdaki etkilenmeyi gördük ve bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Ülkemiz, tercihini üretimden ve ihracattan yana yapmıştır. Biz bu kararı destekliyoruz ve sonuna kadar ‘ihracat’ diyoruz. Ülkemizin bağımsızlığı ancak ihracatla olacaktır. Örnek birliktelikle örnek işler olacak” ifadesini kullandı.

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