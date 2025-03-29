Modada uyanışa ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York’taki BM Genel Kurul Salonu’nda ‘Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru’ temasıyla kutlanacak ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği’nde konuştu. Modacılara çağrıda bulunan Erdoğan, “Artık yeni söylemlere, yeni anlatılara ve yeni bir uyanışa ihtiyacımız var” dedi.
BM Genel Kurul’unda konuşan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, modada uyanışa ihtiyaç olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılımıyla BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, Sıfır Atık Vakfı, BM Çevre Programı ve BM-Habitat tarafından ‘Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru’ temasıyla düzenlenen 30 Mart ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ Özel Etkinliği’nde katılımcılara hitap etti.
SIFIR ATIK HAREKETİ BÜYÜYÜYOR
Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 3’ncü kez kutlandığını ifade eden Emine Erdoğan, “Sıfır Atık Hareketi tüm dünyada her yıl katlanarak büyüyor, daha çok insana ulaşıyor. Ne mutlu bize ki, küresel bir farkındalık halkası oluşuyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Bu sene kutlamalarda ‘Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru’ temasını seçtik. Çünkü bizim üzerimizden bir çırpıda çıkarıp attığımız kıyafetleri doğa ne yazık ki, aynı kolaylıkla üzerinden çıkaramıyor. Bu vesileyle Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, tekstil atıklarının geri dönüşümü ve yeniden kullanımına dair önemli çalışmaları paylaştım. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak, kurulumuzun faaliyetlerini ve gelecek projelerimizi dile getirdim. Herkes için müreffeh, herkes için adil, herkes için yaşanabilir bir dünya diliyorum” diye konuştu.
HER SANİYE KAYIP ARTMAKTA
Erdoğan, her 1 saniyede 1 kamyon dolusu kıyafetin ya yakıldığı ya da dünyanın dört bir yanındaki atık depolama sahalarına gönderildiği bilgisini verdi. “Ve maalesef, bizim üzerimizden bir çırpıda çıkarıp attığımız kıyafetleri doğa aynı kolaylıkla üzerinden çıkaramıyor" diyerek bu kıyafetlerin doğa üzerindeki etkisine işaret eden Erdoğan, “Gerçekten de artık yeni söylemlere, yeni anlatılara ve yeni bir uyanışa ihtiyacımız var” dedi.