Modada uyanışa ihtiyaç var

Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 3’ncü kez kutlandığını ifade eden Emine Erdoğan, “Sıfır Atık Hareketi tüm dünyada her yıl katlanarak büyüyor, daha çok insana ulaşıyor. Ne mutlu bize ki, küresel bir farkındalık halkası oluşuyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Bu sene kutlamalarda ‘Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru’ temasını seçtik. Çünkü bizim üzerimizden bir çırpıda çıkarıp attığımız kıyafetleri doğa ne yazık ki, aynı kolaylıkla üzerinden çıkaramıyor. Bu vesileyle Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, tekstil atıklarının geri dönüşümü ve yeniden kullanımına dair önemli çalışmaları paylaştım. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı olarak, kurulumuzun faaliyetlerini ve gelecek projelerimizi dile getirdim. Herkes için müreffeh, herkes için adil, herkes için yaşanabilir bir dünya diliyorum” diye konuştu.