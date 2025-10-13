Modifiye tutkunları Sincan Park'ta buluştu

“Serin havaya ve yağmura rağmen 2 gündür burası dolup taşıyor. Burada daha önce hiç olmayan bir şey yaptık. Modifiye ve otomobil aşıkları hep burada. Bende sizin neşenize ortak olmak için buradayım. Festivalimizde çok sayıda ve her şekilde modifiye edilmiş araçlar var. Ses sisteminden, motorundan, kaportasına kadar çok farklı kategorilerde de yarışmalar oldu. Dereceye giren arkadaşlara kupalarını takdim ettik. Gençlerin festivale büyük ilgisi var. Bir aracın ne kadar modifiye edilebileceğinin cevabını burada rahatça bulabilirsiniz. Gerçekten, çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”