Moskova'ya sürü İHA'yla saldırı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova üzerinde 190'dan fazla Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Sobyanin ayrıca Moskova’nın en büyük pazarlarından biri olan Sadovod alışveriş merkezinin bulunduğu alanda da saldırılar nedeniyle hasar meydana geldiğini belirterek "Herhangi bir yaralanma olmadı, acil servis ekipleri enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Sobyanin, daha önce yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova’ya yönelik saldırıları püskürtmeye devam etmesine rağmen birkaç İHA’nın Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaşmayı başardığını aktarmış, olayın ardından oluşacak olumsuz etkileri azaltmak için bütün önlemlerin alındığını bildirmişti. Ukrayna İHA’larının saldırılarının bu yıl Moskova ve çevresine yönelik en yoğun saldırılarından biri olduğu belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna'ya ait 234 insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.