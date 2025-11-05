Yeni Şafak
Motosiklet önce yayaya, sonra otomobile çarptı: 2 yaralı

Motosiklet önce yayaya, sonra otomobile çarptı: 2 yaralı

10:495/11/2025, Çarşamba
IHA
Yayanın kafa travması geçirdiği belirlendi
Yayanın kafa travması geçirdiği belirlendi

Eskişehir’de motosikletli kuryenin aniden yola çıkan yayaya ve önündeki otomobile çarpması sonucunda gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel-1 Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; M.S. (69) isimli bir yaya, karşıdan karşıya geçmek için trafik aktığı esnada yola çıktı. Haller Kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan B.E. (26) isimli kuryenin idaresindeki 26 AIP 234 plakalı motosiklet; araçların arasından karşısına çıkan yayaya, ardından 06 BYP 668 plakalı otomobile çarptı. Yere düşen yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.


Yayanın kafa travması geçirdiği belirlendi


İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, omuz ağrısı şikayeti sebebiyle ambulansta tedavi gördü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yayanın kafa travması geçirdiği belirlendi. Her 2 yaralı da ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



