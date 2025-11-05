Manisa'da emekli orman mühendisi tek başına başladı: Şimdi binlerce gönüllüyle girişimini büyütüyor

Çok mütevazı başladık. Bizim formülümüz, 'Tohum artı toprak eşittir yaprak.' Attığımız tohumun cinsi çok önemli değil. Orman ağacı olmasa da olur, meyve ağacı olmasa da olur. O tohum toprağa düşsün, yaprak haline dönsün. Büyürse ağaç olur, çürürse gübre olur, kuşlar yerse gıda olur. Böyle geniş bir açıyla bakıyoruz. 100 tohum attık, kaç tanesi tuttu gibi bir hesap içinde değiliz. Gücümüz yettiğince bir karış toprağı bile boş bırakmak istemiyoruz.