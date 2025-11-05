Karabük'te seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Yolcuların tahliyesi olası bir felaketi önledi

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, şoför Ergin Değirmenci, "İstanbul'dan geliyordum. Karabük, Safranbolu, Azdavay istikametine gidiyordum. 200 metre geride koku hissettim araçta. Hemen 200 metre sonra durdum. Baktım araç motor kısmından yanmaya başladı. Yolcuyu tahliye ettim, itfaiyeyi aradım. Sağ olsun jandarma geldi, polis geldi, itfaiye geldi, AFAD geldi. Gördüğünüz gibi araç bu durumda. Herhangi bir can kaybı yok. 30 kişi vardı. Hepsini tahliye ettik, personelde dahil. Ama aracı kurtaramadık" dedi.







