Karabük'te seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Yolcuların tahliyesi olası bir felaketi önledi

10:225/11/2025, الأربعاء
DHA
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karabük-Ankara D755 kara yolu Aslanlar mevkisinde, saat 06.00 sıralarında seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. İstanbul'dan Kastamonu'nun Azdavay ilçesine hareket eden Ergin Değirmenci idaresindeki 34 YK 8008 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından alevler yükseldi.

 Durumu fark eden otobüs şoförü, yolcuları tahliye etti. Yangın büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. 30 yolcu, başka bir otobüsle yola devam etti.





Otobüs kullanılamaz hale gelirken, şoför Ergin Değirmenci, "İstanbul'dan geliyordum. Karabük, Safranbolu, Azdavay istikametine gidiyordum. 200 metre geride koku hissettim araçta. Hemen 200 metre sonra durdum. Baktım araç motor kısmından yanmaya başladı. Yolcuyu tahliye ettim, itfaiyeyi aradım. Sağ olsun jandarma geldi, polis geldi, itfaiye geldi, AFAD geldi. Gördüğünüz gibi araç bu durumda. Herhangi bir can kaybı yok. 30 kişi vardı. Hepsini tahliye ettik, personelde dahil. Ama aracı kurtaramadık" dedi.



