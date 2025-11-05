Yeni Şafak
Esrarengiz kayboluş: Anne ve 5 yaşındaki oğlundan günlerdir iz yok

Esrarengiz kayboluş: Anne ve 5 yaşındaki oğlundan günlerdir iz yok

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde izleri üç gündür bulunamayan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, her yerde onları bulmak için seferber olurken, kayboluşun ardındaki gizem hâlâ çözülemedi.

Bozkurt ilçe merkezinde yaşayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı (5) 2 Kasım Pazar günü evden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı. Gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Arama çalışmaları Huriye Helvacı’nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı.

Üç gündür haber alınamıyor

Dün gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmaları, bu sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Üçüncü gününde devam eden arama çalışmalarına Ankara’dan gelen AFAD ekipleri ise kadavra köpekleriyle destek veriyor.

Anne ve oğlunu bulmak için havadan dronla tarama yapan ekipler karadan da ormanlık alanda çalışmalarını sürdürüyor.

