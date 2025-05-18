Motosikleti üzerine yatarak sürmüştü: Yediği ceza motosikletin parasını geçti

Hassa-Kırıkhan yolunda 31 AYD 503 plakalı motosikletin üzerine yatan 20 yaşındaki E.B. isimli sürücü kendi canını ve sepetteki 2 arkadaşının da canını hiçe saymıştı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedilmiş ve izleyenleri ürküten görüntü hayrete düşürmüştü. Görüntüler üzerine harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri motosikleti ve sürücüyü kısa sürede tespit etti.