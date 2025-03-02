Motosikletlilere 326 bin 472 adet işlem yapıldı

Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde "motosiklet denetimleri" ile ilgili olarak 2025 yılının ilk 2 ayında (1 Ocak-27 Şubat 2025) trafik ekiplerince toplam, 1 milyon 547 Bin 776 adet denetim, 326 bin 472 adet işlem yapıldı.

Trafik denetimleri, emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında, 2 milyon 938 bin 674 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 143 bin 8, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 886, emniyet kemeri kullanmayan 27 bin 293, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 898 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 182 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 456 bin 58 araca/sürücüye işlem yapıldı.



















