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Son bir haftada 2 milyon araç denetlendi: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Son bir haftada 2 milyon araç denetlendi: Kurallara uymayanlara ceza yağdı

09:2629/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
DHA
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444 bin 372 araca/sürücüye ceza uygulandı.
444 bin 372 araca/sürücüye ceza uygulandı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi. 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi.


Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldı.


Hız ihlalinde bulunan 99 bin 381, periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642, sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 444 bin 372 araca/sürücüye ceza uygulandı.


#İçişleri Bakanlığı
#trafik
#denetim

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