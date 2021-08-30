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ANKARA

MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Ağustos'ta Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan P.Uzm. Çvş. İsmail Şebelek'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
Şehit P.Uzm. Çvş. İsmail Şebelek

Sınır ötesinde Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 10 Ağustos'ta terör saldırısı sonucunda ağır yaralandı. İlk müdahalesi sınır ötesinde yapılan Uzman Çavuş Şebelek, getirildiği Türkiye'de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Şebelek, bugün akşam saatlerinde, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit ateşi Trabzon'a düştü

Şehidin acı haberi memleketi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarına ulaştı. Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 31 Ağustos günü Arsin ilçesinde düzenlenecek törenle aile kabristanlığında toprağa verilecek.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

  • "Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan P.Uzm. Çvş. İsmail ŞEBELEK tedavi gördüğü Gülhane Eğt. ve Arş. Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur."

Trabzon Valiliği'nden başsağlığı mesajı

Şehit İsmail Şebelek için Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Kuzey Irak'ta 10 Ağustos 2021'de bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada yaralanan ve GATA'da tedavi altına alınan Uzman Çavuş’umuz İsmail Şebelek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadete erişmiştir. Şehidimizin naaşı 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü öğleden sonra (13:00-14:00 gibi) Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından defnedilmek üzere Trabzona uğurlanacak ve Trabzon Havalimanında karşılanacaktır. Şehidimiz, 31 Ağustos 2021 Salı günü öğle namazı sonrası memleketi olan Arsin ilçemizde merkez Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aynı ilçemize bağlı Fındıklı Mahallesindeki aile kabristanlığında topağa verilecektir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere, silahlı kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. "

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