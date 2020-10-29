MSB açıkladı: Sızma ve saldırı girişiminde bulunan 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/icEuiWUBxS REKLAM October 29, 2020