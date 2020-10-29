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Gündem MSB açıkladı Sızma ve saldırı girişiminde bulunan 5 PKKlı etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB açıkladı: Sızma ve saldırı girişiminde bulunan 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Temsili
Temsili

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:16
PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Van kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


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