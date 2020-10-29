MSB açıkladı: Sızma ve saldırı girişiminde bulunan 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/icEuiWUBxS
Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/icEuiWUBxS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2020