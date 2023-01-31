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MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'terörist neredeyse hedefimiz orası' başlığıyla Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.
Paylaşımda,
''“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi'' ifadeleri kullanıldı.