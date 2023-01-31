Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığımız, Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Mitroviça bölgesinde selden etkilenen 38 aileye kıyafet yardımı yaptı'' ifadelerine yer verildi.