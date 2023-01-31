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MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, ''Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi'' ifadelerine yer verildi.

11:54 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
MSB duyurdu

MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'terörist neredeyse hedefimiz orası' başlığıyla Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.


Paylaşımda,

''“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi'' ifadeleri kullanıldı.



#MSB
#Barış Pınarı
#bölge
#terörist
#etkisiz
1 saat önce
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MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
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