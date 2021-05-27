Gündem MSB duyurdu Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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