MSB duyurdu: Gara'da 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.
Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sntwK7PLJ7
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.