Gündem MSB duyurdu Garada 3 terörist öldürüldü
POLİTİKA

MSB duyurdu: Gara'da 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: Garada 3 terörist öldürüldü
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: PKK'lılar hava harekatıyla öldürüldü
GÜNDEM
MSB duyurdu: PKK'lılar hava harekatıyla öldürüldü

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: PKK'lı teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: PKK'lı teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
Maratonda ikinci gün

Maratonda ikinci gün

​Milyonlarca öğrenci YKS'de ter döküyor.
Dünyanın turşusunu kurduk

Dünyanın turşusunu kurduk

Turşu ihracatı ​2020 yılında 277 milyon dolara ulaştı.
Lahmacun Bodrumda 200 TL: Yarım metresi Gaziantepte 10 TL

​Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVA'da.

​Park halindeki üç otomobil hasar gördü.

​Balon balığı avlayana 5 lira para verilecek.

​Elevit Yaylası doğal ortamıyla ziyaretçilerine nefes oluyor.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Kanal İstanbul için düğmeye basıldı.

Geri dönüşümle çevre korundu ekonomi kazandı.

Meslektaşlarının kızı yaşamını yitirdi, haberi vermek onlara düştü.

İstanbul Havalimanı ve THY pandemi döneminin zirvesini yaşıyor.

​ABD sert dille uyardı, PKK paçavraları indirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.