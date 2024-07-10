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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pınar Görgü
17:37 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:43 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar başarılı şekilde devam ederken bir son dakika haberi de Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina bölgesinden geldi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Kahraman komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi"
denildi.


Bölgede ayrıca, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi.


Özgür Özel PKK yanlısı Deniz Naki ile bozkurt işareti yapan Merih Demiral'ı bir tuttu

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiğimiz maç sonrası yaptığı. 'bozkurt işareti' hakkında çıkan tartışmalara 36 saat sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dahil oldu. Özel, sorulan soru sonrası, Merih'in Türkiye düşmanı çevreleri rahatsız eden hareketi ile PKK sempatizanı Deniz Naki'nin birkaç yıl önce yaptığı zafer işaretini bir tuttu. "Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz." ifadelerini kullanan Özel, "Ancak birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işareti savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet ediyoruz." dedi. Bozkurt işaretini savunanları tutarsız olmakla suçlayan Özgür Özel'in, hakkında "Zafer işareti yapan genç futbolcu linç edilmişti." dediği Deniz Naki, 2015 yılında Tunceli Polis Karakolu'na PKK saldırısı olduğu gün "Dersim'in yiğitlerine bin selam olsun" şeklinde paylaşım yapmıştı.


#MSB
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#Irak
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