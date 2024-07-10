MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiğimiz maç sonrası yaptığı. 'bozkurt işareti' hakkında çıkan tartışmalara 36 saat sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dahil oldu. Özel, sorulan soru sonrası, Merih'in Türkiye düşmanı çevreleri rahatsız eden hareketi ile PKK sempatizanı Deniz Naki'nin birkaç yıl önce yaptığı zafer işaretini bir tuttu. "Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz." ifadelerini kullanan Özel, "Ancak birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işareti savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet ediyoruz." dedi. Bozkurt işaretini savunanları tutarsız olmakla suçlayan Özgür Özel'in, hakkında "Zafer işareti yapan genç futbolcu linç edilmişti." dediği Deniz Naki, 2015 yılında Tunceli Polis Karakolu'na PKK saldırısı olduğu gün "Dersim'in yiğitlerine bin selam olsun" şeklinde paylaşım yapmıştı.