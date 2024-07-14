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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Pınar Görgü
11:58 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 12:24 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz"
denildi.




TSK PKK'nın mühimmat deposuna dönüştürdüğü eski mabetleri imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerlerin dikkatli şekilde imha edildiğini bildirdi. Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgede bulunan köylerdeki mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Dergele köyündeki caminin her iki tarafında mühimmat depolarının daha önce tespit edildiği ve terör örgütünün bu depoları havaya uçurduğu belirtildi. Miska köyündeki kilise çevresinde de bu tür mühimmat depolarının tespit edildiği bildirilen açıklamada, kilisenin yakınında bulunan bir evde de tonlarca patlayıcı madde, mühimmat ve silahın depolandığı ve Mehmetçiğin müdahalesine engel olmak maksadıyla bu malzemenin tuzaklandığı ifade edildi.


#MSB
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#Gara
#Fırat Kalkanı
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