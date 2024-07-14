MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerlerin dikkatli şekilde imha edildiğini bildirdi. Metina ve Gapnerk Dağı arasında kalan bölgede bulunan köylerdeki mabetlerin yakınında mühimmat depoları oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Dergele köyündeki caminin her iki tarafında mühimmat depolarının daha önce tespit edildiği ve terör örgütünün bu depoları havaya uçurduğu belirtildi. Miska köyündeki kilise çevresinde de bu tür mühimmat depolarının tespit edildiği bildirilen açıklamada, kilisenin yakınında bulunan bir evde de tonlarca patlayıcı madde, mühimmat ve silahın depolandığı ve Mehmetçiğin müdahalesine engel olmak maksadıyla bu malzemenin tuzaklandığı ifade edildi.