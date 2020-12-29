Gündem MSB duyurdu Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülerini paylaştı
OYNAT 00:38
Milli Savunma Bakanlığı 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülerini paylaştı
Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Operasyon görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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