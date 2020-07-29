MSB duyurdu: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak deniz eğitim

Mehmetçik dev tatbikat öncesi Azerbaycan'da törenle karşılandı

Türkiye-Azerbaycan arasında, 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenecek ortak tatbikat kapsamında Türk askeri, Bakü'de karşılandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına göre, yıllık plana göre Türkiye, 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla büyük ölçekli ortak taktik ve taktik uçuş tatbikatlarına katılacak. Silahlı Kuvvetler personelinin Bakü'ye gelmesi kapsamında karşılama töreni düzenlendi' denildi.