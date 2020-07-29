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Gündem MSB duyurdu Türkiye ve ABDden Akdenizde ortak deniz eğitim
ANKARA

MSB duyurdu: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak deniz eğitim

MSB duyurdu: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak deniz eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, Orta ve Doğu Akdeniz'de TCG Kemalreis ve ABD'li Eisenhower uçak gemileri deniz eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eğitimden paylaşılan görüntüler.
Eğitimden paylaşılan görüntüler.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk ve ABD gemilerinin, Akdeniz'de ortak eğitim yaptıkları belirtildi.

AA
Deniz eğitiminden görüntüler.

Açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi" ifadeleri kullandı.

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Mehmetçik dev tatbikat öncesi Azerbaycan'da törenle karşılandı
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Mehmetçik dev tatbikat öncesi Azerbaycan'da törenle karşılandı
Türkiye-Azerbaycan arasında, 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenecek ortak tatbikat kapsamında Türk askeri, Bakü'de karşılandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına göre, yıllık plana göre Türkiye, 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin katılımıyla büyük ölçekli ortak taktik ve taktik uçuş tatbikatlarına katılacak. Silahlı Kuvvetler personelinin Bakü'ye gelmesi kapsamında karşılama töreni düzenlendi' denildi.


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