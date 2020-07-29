MSB duyurdu: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak deniz eğitim

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk ve ABD gemilerinin, Akdeniz'de ortak eğitim yaptıkları belirtildi.
Açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi" ifadeleri kullandı.
Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli 🇹🇷 TCG KEMALREİS ile 🇺🇸 ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/IaMJiS1psL
Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli 🇹🇷 TCG KEMALREİS ile 🇺🇸 ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/IaMJiS1psL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2020