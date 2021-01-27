MSB duyurdu: Yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten biri kırmızı bültenle aranıyormuş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırım açıklaması: Uluslararası toplum harekete geçmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığının Uluslararası Holokost’u Anma Günü dolayısıyla hayata geçirdiği internet sitesinde video mesaj yayımladı. Erdoğan, "Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir" dedi.