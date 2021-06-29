MSB: Eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek"

Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek! pic.twitter.com/HASOeIOJRx

Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek! pic.twitter.com/HASOeIOJRx REKLAM June 29, 2021

GÜNDEM MSB açıkladı: Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM MSB açıkladı: 174 terörist öldürüldü