MSB: Eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek"
Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek! pic.twitter.com/HASOeIOJRx
Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek! pic.twitter.com/HASOeIOJRx
Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek! pic.twitter.com/HASOeIOJRx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2021