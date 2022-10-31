MSB: Irak’ın kuzeyinde iki PKK'lı terörist öldürüldü

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Mersin'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 2 organizatör gözaltında

Mersin'de sığınmacı konumundaki göçmenleri para karşılığı kaçak yollarla Avrupa'ya götürdüğü öne sürülen M.A. ile M.M. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 can yeleği, 6 iç lastik, 2 şişirme pompasıyla içi konserve ve su dolu şekilde hazırlanmış çantalar bulundu.