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POLİTİKA

MSB: Irak’ın kuzeyinde iki PKK'lı terörist öldürüldü

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Irak’ın kuzeyinde iki PKKlı terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
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