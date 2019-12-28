Gündem MSB Somalideki terör saldırısını lanetledi
ANKARA

MSB Somali'deki terör saldırısını lanetledi

Milli Savunma Bakanlığı, Mogadişu'da yaşanan terör saldısıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Somali'deki alçak terör saldırısını ve faillerini en sert şekilde lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını ve faillerini lanetledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Somali'deki alçak terör saldırısını ve faillerini en sert şekilde lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı daima Somalili kardeşlerimizin yanında olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyorum
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyorum

AK Parti Sözcüsü Çelik: Somali önemli ve dost bir ülke yalnız bırakılmayacak
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: Somali önemli ve dost bir ülke yalnız bırakılmayacak
Dualarla devam edecek

Dualarla devam edecek

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu.
2019a 5 gollü veda

2019'a 5 gollü veda

​Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0'la geçti.
Trabzonspordan farklı kapanış

Trabzonspor'dan farklı kapanış

​Bordo-mavililer sahasında Kayserispor'u 6-2 mağlup etti.
Tanıtım filminin <br>gizemi açığa çıktı

Tanıtım filminin
gizemi açığa çıktı

Erdoğan, yeni bir dönemi başlattı.
Somali yalnız <br>bırakılmayacak

Somali yalnız
bırakılmayacak

​AK Parti Sözcüsü, terör saldırısı hakkında konuştu.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

CHP 11 bin kişiyi <br>işten çıkardı

CHP 11 bin kişiyi
işten çıkardı

Seçimlerden sonraki işçi kıyımının bilançosu.
Gurur duydum

Gurur duydum

​MHP lideri Bahçeli'den yerli otomobili yorumu.
ABD'deki skandal karara sert tepki

ABD'deki skandal karara sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, terörist Sasunyan'ın tahliye edilmesini kınadı.
Metrobüs <br>yolcuya çarptı

Metrobüs
yolcuya çarptı

Kaza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.
Somali'de<br>bombalı saldırı

Somali'de
bombalı saldırı

En az 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 2 Türk vatandaşı da bulunuyor.
Sabırsızlıkla bekliyoruz

Sabırsızlıkla bekliyoruz

EGM'den ekip otosu fotoğrafıyla 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı.
Asgari ücret açıklaması <br>

Asgari ücret açıklaması

Selçuk: Gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız.
47 bin sivil daha<br>göç etti

47 bin sivil daha
göç etti

​İdlib'teki Esed saldırıları beraberinde göç getirdi.
Testleri başarıyla tamamlandı

Testleri başarıyla tamamlandı

Bir alt sistem daha yerlileştirme ve millileştirme süreci tamamlanmış oldu.
AFAD harekete geçti

AFAD harekete geçti

Ambarlı'daki kaymaya kazıklı önlem.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.