MSB Somali'deki terör saldırısını lanetledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını ve faillerini lanetledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Somali'deki alçak terör saldırısını ve faillerini en sert şekilde lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı daima Somalili kardeşlerimizin yanında olacağız."

Somali’deki alçak terör saldırısını ve faillerini en sert şekilde lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı daima Somalili kardeşlerimizin yanında olacağız.🇹🇷🇸🇴 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 28 Aralık 2019

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyorum