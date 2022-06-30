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ANKARA

MSB: Üç bölgede 29 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Üç bölgede 29 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

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