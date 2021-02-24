MSB: Yunanistan tarafından Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakılan 26 kişilik düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan ve Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalarak donma tehlikesi yaşayan 26 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan 26 kişilik düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.https://t.co/8azNLVxde7#MSB #TSK pic.twitter.com/vb8X4cpYZf
Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan 26 kişilik düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.https://t.co/8azNLVxde7#MSB #TSK pic.twitter.com/vb8X4cpYZf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2021
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komşumuz Yunanistan, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan ülkemize sınır dışı etmeye çalışıyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde görevli hudut personelimiz, ülkemize deport edilmeye çalışılan 26 kişilik düzensiz göçmen grubu tespit etti. Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kalan ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi" denildi.