MSB: Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenleri İHA ile tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''14 Eylül'de Çeşme Uzunaydalar'ın kuzey batısında Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenleri İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı'' denildi.
1⃣Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022’de Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. pic.twitter.com/Y0ZVgB8d8o
1⃣Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022’de Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. pic.twitter.com/Y0ZVgB8d8o— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2022
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