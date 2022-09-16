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POLİTİKA

MSB: Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenleri İHA ile tespit edildi

MSB, ''14 Eylül'de Çeşme Uzunaydalar'ın kuzey batısında Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenleri İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı'' açıklamasında bulunud.

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Haber Merkezi Diğer
MSB: Yunanistanın Türk kara sularına ittiği göçmenleri İHA ile tespit edildi
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''14 Eylül'de Çeşme Uzunaydalar'ın kuzey batısında Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenleri İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı'' denildi.

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